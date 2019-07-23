«ВЕРА»: лотерея судьбы на Dомашнем!

На телеканале Dомашний начались съемки 4-серийной остросюжетной мелодрамы «ВЕРА». Режиссером проекта выступил Денис Елеонский, знакомый телезрительницам по проектам «Восток-Запад», «Сколько живет любовь» и «Любовь по контракту». Главные роли в картине исполнили Юлия Такшина, Артем Карасев, Владимир Колганов и Евгения Лоза. Успешная и самоуверенная телеведущая Вера (Юлия Такшина) работает в паре с импозантным Валентином (Артем Карасев). Вера решает, что он – идеальный кандидат в мужья, и добивается его расположения. У них начинается серьезный роман, дело идет к свадьбе. Бывшая возлюбленная Валентина актриса Светлана (Евгения Лоза) не готова смириться с расставанием и решает бороться за свое счастье. Она приходит на шоу и в прямом эфире рассказывает Вере, что их любовь не прошла после расставания. Вера чувствует себя обманутой в своих ожиданиях, ведь она уже считала Валентина своим. Она отправляется в отпуск, чтобы прийти в себя, и знакомится с изобретателем Николаем (Владимир Колганов). Мужчина разведен, его бывшая жена Надя (Елена Дудина) с дочкой уехала в Москву, устав ждать, пока изобретения мужа получат грант. Она не хочет больше жить с неудачником. Вера и Николай сразу понимают, что их встреча – знак судьбы… но он неожиданно пропадает без вести… Зато снова появляется Валентин, который опять свободен … Как разрешится клубок тесно переплетенных судеб трех разных женщин? Предаст ли Валентин Светлану? Встретится ли Вера со своим любимым? Обретет ли свое женское счастье Надя? Что выберет Николай – любовь или долг? ... Узнаем скоро на Dомашнем! Денис Елеонский, режиссер: «Наш фильм состоит из трех новелл о трех женских судьбах, тесно переплетенных между собой. Вера, которая не верит в любовь, Надежда, которая не надеется, что в ее жизни что-то поменяется к лучшему, и Светлана, путь которой к личному счастью оказывается непростым. Сами того не подозревая, они влияют на судьбу друг друга, и все кардинально меняют свои представления о любви в финале картины». Юлия Такшина, Вера: «Моя героиня сама пробивала себе дорогу в жизни, это сделало ее жесткой. Но какими бы мы ни казались с виду, внутри самой прагматичной женщины все равно есть добро, нежность, любовь. Наш фильм - как раз история о том, как мы меняемся. Как мы меняем свои взгляды, идеалы, цели – потому что жизнь не может идти по плану, и не нужно бояться изменений, наоборот, к ним нужно стремиться». Евгения Лоза, Светлана: «Моя героиня – закрытая женщина, которая все время меняет маски. Ей трудно быть искренней и довериться другому, даже любимому, человеку. Она умеет держать лицо в любой ситуации. Она - звезда. Что делает ее одинокой. Я старалась сделать собирательный образ, ориентируясь на звезд нашего отечественного кино. Спасло мою Светлану то, что она все-таки позволила себе сбросить все маски и поддаться искреннему чувству». Артем Карасев, Валентин: «Мой герой борется за любовь единственной женщины, которая ему по-настоящему дорога. Когда она его отталкивает, он совершает ошибку, начав роман с другой. Но Валентин из тех мужчин, которые никогда не отказываются от женщины, которую любят. Он – сильный человек, и, как все сильные люди, в личной жизни тихий и скромный». Факты: - Съемки проходили в Москве и Таганроге: там отдыхала героиня Юлия Такшиной; - Это первая совместная работа Евгении Лозы и Юлии Такшиной, а первой совместной сценой стала драка в прямом эфире. Количество серий: 4 Хронометраж: 48 минут Производство: Кинокомпания «БУМЕРАНГ» Режиссер: Денис Елеонский В ролях: Юлия Такшина, Артем Карасев, Евгения Лоза, Владимир Колганов, Елена Дудина.

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