На телеканале Dомашний начались съемки 4-серийной семейной мелодрамы «Иллюзия счастья». Главные роли в картине исполнили Юрий Батурин, Юлия Шиферштейн и Андрей Фролов. Жизнь главной героини бизнес-леди Лизы напоминает картинку из модного журнала: счастливая семья, заботливый муж, двое чудесных детей, роскошный особняк и успешное дело – сеть салонов мебели. Лиза всего добилась сама – талантом, терпением и трудолюбием, и вполне заслужила свое счастье, но… оно оказалось всего лишь иллюзией. Ее муж - амбициозный и самолюбивый Герман втайне завидует успеху жены и ревнует ее к бизнесу. Когда Лиза уехала в свой родной город открывать юбилейный салон, Герман сбежал, забрав детей, и поставил ее перед выбором: либо она отдает ему бизнес, либо никогда не увидит малышей… В один миг Лиза теряет все. Но с ней остается ее деловой партнер Антон, который всегда приходил ей на помощь в трудную минуту. Вот и сейчас он готов на все … Сможет ли Лиза вернуть своих детей и дело всей жизни? Что еще задумал Герман, чтобы уничтожить жену? Разглядит ли Лиза настоящего мужчину, который всегда был рядом? .... Для Юлии Шиферштейн роль Лизы стала первой главной ролью в большом проекте! А Андрей Фролов отошел от образа рыцаря без страха и упрека и впервые сыграл главного отрицательного персонажа. Юлия Шиферштейн, Лиза: «Я всегда мечтала сыграть такую сильную женщину, как Лиза. Мы с ней во многом похожи. Ей тоже приходится делить свое время между семьей и работой. К сожалению, уйдя с головой в бизнес, она упустила момент, когда муж начал ревновать ее к успеху и отдаляться. Именно об этом наш фильм – о том, как важно правильно расставить жизненные приоритеты. Хотелось бы, чтобы каждый зритель после просмотра задал себе вопрос – для чего он живет, что для него самое главное в жизни? Моя героиня поняла, что для нее важнее всего – семья. И я с ней полностью согласна». Юрий Батурин, Антон: «Мой герой – настоящий мужчина, мечта всех женщин. Он берет на себя ответственность за ту, которую любит. Незаметно помогает ей, не афишируя свои поступки. Жертвует своими интересами ради нее. Он молчит, никогда не заговаривает с ней о своих чувствах – таковы его принципы. Он убежден, что у его возлюбленной все хорошо в семейной жизни, а потому не навязывается. Не хочет разрушать ее семью. Потому что когда любишь по-настоящему, то хочешь, чтобы любимый человек был счастлив, независимо с тобой или без тебя. Мужчину характеризуют не слова, а поступки. Мужчина редко говорит «я люблю тебя», чаще он делает что-то, чтобы любовь доказать». Андрей Фролов, Герман: «На этот проект я пришел пробоваться на положительного персонажа – Антона, которого в итоге теперь играет Юрий Батурин. Но я решил претендовать на отрицательного героя, и к моей большой радости, меня утвердили. Честно говоря, играть такого неоднозначного персонажа гораздо интересней, чем привычных мне добрых и хороших парней. Для артиста всегда интересно сыграть свою противоположность. Я бы никогда так не поступил, как Герман. Тем сложнее моя актерская задача». Валентин Донсков, режиссер: «Фильм «Иллюзия счастья» - о семейной жизни, ее трудностях и ошибках. О правильном и неправильном выборе, о том, что семейная жизнь – это труд, настоящая проверка на любовь. И, если истиной любви не было, то семья рушится, не выдерживает цинизма, не выдерживает нелюбви. Так, как произошло у нашей главной героини Лизы». «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» скоро на Dомашнем Количество серий: 4 Хронометраж: 48 минут Производство: компания «Феникс-Фильм» Режиссер: Валентин Донсков В ролях: Юлия Шиферштейн, Андрей Фролов, Юрий Батурин, Светлана Чернова, Татьяна Ташкова, Евгений Данчевский, Дарья Лузина.

Теги: Иллюзия счастья