«НЯНЯ»: чужая в доме

На телеканале Dомашний начались съемки 4-серийной мелодрамы «Няня» режиссера Валентина Донскова. Главные роли в картине исполняют Дмитрий Пчела, Надежда Бахтина и Вера Шпак. Глава крупной компании Кирилл (Дмитрий Пчела) и его жена Ольга (Надежда Бахтина) решают поменять детям няню. Семья живет в огромном доме, и Ольге, хоть она и посвящает себя целиком мужу и малышам, одной не справиться. Предыдущая няня категорически не устраивала главу семьи, а Ольга привыкла всегда и во всем соглашаться с любимым мужем. И вот в доме появляется новая няня Мария. Ольге девушка не очень нравится, но Кирилл настаивает на ее кандидатуре. Хозяйка дома замечает, что Мария уделяет пристальное внимание не только детям, но и главе семьи… Постепенно Ольга догадывается о том, что есть некая история из прошлого, которая связывает няню и Кирилла. Она понимает, что оказалась в центре тайной интриги, но кто на самом деле ее затеял? Какую тайну скрывает новая няня? Почему Кирилл делает вид, что они не знакомы? И зачем он привел в дом Марию и доверил ей детей?... Надежда Бахтина, жена Кирилла Ольга: «Моя Ольга живет интересами мужа и детей, полностью доверяет своему мужчине и людям вокруг. Мы с ней очень похожи – я такая же открытая и доверчивая. Но после предательства в собственном доме она становится другой – более решительной, жесткой, самостоятельной. Она уже не смотрит на мир сквозь розовые очки и способна отличить правду от лжи». Вера Шпак, няня Мария: «Мария живет одной целью – отомстить человеку, который разрушил ее жизнь. Отомстить ему через его семью – жену и детей. Но в глубине души она не до конца ожесточилась, поэтому ей трудно следовать своему плану. Мария – неоднозначный персонаж, безумно интересно было ее играть». Дмитрий Пчела, бизнесмен Кирилл: «Это история о том, что рядом с вами всегда может оказаться чудовище, которое будет улыбаться в глаза, а в самый неожиданный момент проявит свою истинную сущность. Незнакомый человек может оказаться вдруг близким и помочь в критической ситуации, а близкий человек окажется чудовищем. Таков мой Кирилл. С каждой серией все больше исчезает его маска светлого прекрасного человека и проявляется змеиная натура. Следить за этой трансформацией безумно интересно». «НЯНЯ» Скоро на Dомашнем! Количество серий: 4 Хронометраж: 48 минут Производство: компания «Феникс-Фильм» Режиссер: Валентин Донсков В ролях: Дмитрий Пчела, Надежда Бахтина, Вера Шпак, Полина Кузьминская и другие.

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