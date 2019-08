Самое популярное кулинарное шоу приготовило новый сезон 07.08.2019 17 августа в 10:00 с новыми рецептами в эфир СТС ворвётся номинант на ТЭФИ-2018, победитель FOOD SHOW AWARDS 2018 и самое популярное кулинарное шоу страны «ПроСТО кухня». * В шестом сезоне шеф-повар Александр Белькович продолжает расширять кулинарную миссию и географию своего шоу: помогать с ежедневным меню домохозяйкам, делиться опытом с поварами крупнейших городов страны и доказывать, что за 100 рублей можно приготовить полезное блюдо ресторанного уровня. «Часто читаю комментарии, что невозможно сделать блюдо за сто рублей, и я просто не знаю реальных цен в магазинах. Даже немного обидно, поэтому начну новый сезон с того, что возьму тележку, соберу корзину необходимых продуктов и в качестве доказательства покажу чек скептикам», — говорит Александр. Свой кулинарный тур известный шеф-повар начнёт с Самары и продолжит в Иркутске, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Архангельской области, в которой Александр вырос, и Екатеринбурге, где он приготовит пельмени с легендарными «Уральскими пельменями». Ведущий также накормит мам в роддоме и сотрудников пивзавода, сам поймает раков и соберёт грибы для супа, разнообразит меню подводников, познакомит со своей бабушкой и устроит мастер-класс для студентов техникума, в котором сам в своё время учился. Александр Белькович — автор трёх кулинарных книг, в том числе книги рецептов из шоу «ПроСТО кухня», лауреат ресторанной премии журнала «Собака.ru» (2015 г.), обладатель награды «За вклад в развитие ресторанной культуры» премии WHERE TO EAT (2017 г.), лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Медиалидеры» (2019 г.). В настоящее время Александр владеет сетью ресторанов Ketch Up, заведения которой расположены в России (Москва, Санкт-Петербург), Китае (Сиань) и ОАЭ (Дубай), а также является владельцем ресторана «Белка» в Санкт-Петербурге и Fancy Crab в Лондоне. Ведущий специализируется на comfort food, простых и доступных блюдах на основе популярных рецептов с авторской доработкой. Любовь к еде Александр проявлял с детства. В Северодвинске, где родился будущий русский Джейми Оливер (так его прозвали журналисты), придумывал собственные рецепты, удивлял одноклассников оригинальными блюдами — например, домашним йогуртом и сэндвичами «От Бельковича». После школы поступил в техникум, практику проходил в ресторанах Архангельска, а в 14 лет уже был поваром местного кафе «Пеликан». Через три года уехал в Москву, работал в ресторане Correa’s под руководством гуру ресторанного бизнеса Айзека Корреа. * Данные Mediascope: средняя доля 0,70% в слоте суббота 09:30-10:30 за период с 01.01.2019 по 21.07.2019, аудитория ВСЕ 10-45 НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ ИЗ СЕЗОННЫХ ПРОДУКТОВ Десерт из слив и груш Кол-во порций: 10 Ингредиенты: сливы (30 шт.), груши (10 шт.), сахар (200 г), портвейн красный плотный тягучий (600 мл), перец огонёк (6 колечек), сливочное масло (50 г), мороженое крем-брюле (250 г), мороженое пломбир (250 г), вафли (4 шт.) Сливу разделить на мягкие и твёрдые плоды, вытащить косточки и разрезать пополам. Из груши удалить сердцевину и хвостики, разрезать каждую на четыре части. Разогреть две сковороды и в каждую насыпать по 100 г сахара. Карамелизировать мягкие сливы в течение одной-две минуты. Отправить в каждую сковороду перец «огонёк» по три колечка. Довести до однородной консистенции и залить по 300 мл портвейна в каждую сковороду. Тушить и выпаривать пары портвейна в течение двух минут. Добавить грушу, а когда она станет мягкой, – оставшуюся сливу. Тушить до полной однородности, а после бросить по 25 г сливочного масла на каждую сковороду. Выложить десерт в тарелки, сверху — по одному шарику пломбира и крем-брюле. Украсить вафельной крошкой. Стейк из сома с хрустящими кабачковыми наггетсами Кол-во порций: 4 Ингредиенты: сом (600 г), кабачки белые (2 шт.), петрушка (15 г), укроп (20 г), эстрагон (10 г), крыжовник (15 г), растительное масло (600 мл), кукурузная крупа (100 г), зелёный лук (30 г), твёрдый сыр (150 г), соль и перец по вкусу Отрезать голову, плавники сома, выпотрошить. Голову и плавники не выбрасывать: из них можно сварить отличный суп. Рыбу нарезать на стейки шириной в три сантиметра. Стейки посолить и поперчить: соли и перца для стейков не жалейте, чтобы избавиться от тинного привкуса. В чаше блендера перебить до плотной консистенции петрушку, укроп, зелёный лук, листочки эстрагона, крыжовник и 15 мл растительного масла. На сковороду налить 30 мл растительного масла и обжарить стейки с двух сторон примерно по одной минуте. Выложить рыбу в форму для запекания и сверху каждый стейк покрыть соусом из зелени и крыжовника. Стейки отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятнадцать минут. Очистить и нарезать соломкой кабачки, посолить, перемешать и оставить на несколько минут. Посоленные кабачки выделят сок, поэтому на них будет лучше держаться панировка. Кукурузную крупу смешать с натёртым на мелкой тёрке сыром. На сковороду налить 500 мл растительного масла. Кабачковые палочки обвалять в панировке и жарить на сковороде до золотистого цвета. На тарелку выложить стейк и кабачковые наггетсы. «ПРОСТО КУХНЯ», 6-Й СЕЗОН Премьера 17 августа на СТС! по субботам в 10:00 В программе Александр Белькович показывает, как делать необычные блюда из простых ингредиентов, цена за порцию которого не превышает ста рублей, а также даёт море полезных советов домохозяйкам и любителям кулинарного искусства. Производство: MASTIFF RUSSIA Жанр: КУЛИНАРНОЕ ШОУ Продюсеры: АНТОН ГОРЕСЛАВСКИЙ, ФАТИМА ГАППОЕВА, СИРИЛЬ ЛУНКЕВИЧ Режиссёр-постановщик: ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ Шеф-редактор: ДАРЬЯ РУБАНОВА Количество выпусков: 20 Хронометраж: 24 МИНУТЫ Ведущий шоу: АЛЕКСАНДР БЕЛЬКОВИЧ

Теги: просто кухня