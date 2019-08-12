На телеканале Dомашний - премьера нового кулинарного шоу "Пять ужинов", ведущим которого стал известный кулинар и актер Андрей Бова. Его девиз - "Быстро, просто, вкусно"!

Повседневная готовка - рутина? Вовсе не обязательно! Если знать маленькие лайфхаки, привычные блюда заиграют новыми красками. Как уверяют знатоки кулинарии - все дело в необычных вкусовых сочетаниях. Французская и азиатская кухня у многих ассоциируются с экзотическими продуктами и сложной технологией приготовления, но Андрей Бова развеет эти мифы и расскажет, как из простых недорогих ингредиентов приготовить ужин, которым балуют себя во Франции, Китае и других странах мира.

Каждое воскресенье шеф-повар и актер Андрей Бова будет делиться с телезрительницами оригинальными рецептами ужинов на неделю вперед и научит, как сделать надоевшие блюда интересными и вкусными.

Андрей Бова: "Мы расширим горизонты домашней кулинарии и вместе узнаем, как из простых продуктов приготовить необычный ужин. Поделимся маленькими кулинарными хитростями, с помощью которых классические рецепты приобретут новые вкусовые сочетания. А еще расскажем о блюдах различных кухонь мира, которые можно приготовить из того, что лежит в холодильнике или продается в супермаркете возле дома".

Надоевшая гречка и скучные котлеты станут настоящими деликатесами, если умело экспериментировать и не бояться смелых открытий.

Как превратить обычный ужин в настоящий кулинарный праздник, расскажет и покажет шеф-повар Андрей Бова на Dомашнем!