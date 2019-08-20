Легендарный Паспарту из шоу «Форт Боярд» посетит Россию

27 августа в Россию приедет главный символ популярной телеигры «Форт Боярд», новую версию которой зрители СТС увидят этой осенью. Своё путешествие исполнитель роли Паспарту — французский актёр Андре Буше — начнёт в Санкт-Петербурге и Кронштадте, где посетит форт Император Александр I, внешне похожий на форт Боярд, а после этого заглянет в Москву. Съёмки новой российской версии шоу проходили во Франции в июле. На месте звёздные участники признавались, что особенно хотели встретить именно Паспарту. Самому Андре больше всего запомнилась встреча с Ольгой Бузовой, ради которой он даже примерил шуточную футболку «Бузова? Не слышал про такую». Телеведущая была в восторге: «Тот самый Паспарту! Вы помните?» Андре Буше: «У меня остались тёплые воспоминания об этой милой участнице. Она профессионально вела себя во время съёмок. Даже в тех моментах, когда ей было очень страшно, Ольга оставалась сильной и смелой. Хорошо помню, когда в начале шоу она увидела большую змею. Мне кажется, это был самый сложный момент для неё». Позже Андре, который профессионально занимается музыкой, познакомился с творчеством певицы. «Думаю, её музыка нравится молодёжи, потому что она очень модно звучит. Сам я пою в жанре рок-н-ролла. Кстати, поэтому мне так понравилось работать с Сергеем Шнуровым: от него исходит невероятная харизма и рок-н-ролльная энергетика, — признавался он. Андре Буше играет проводника Паспарту почти 30 лет — со старта первого сезона «Форт Боярд». Он сопровождает участников от одного испытания к другому и отвечает за хранение ключей, полученных героями во время испытаний. Свою актёрскую карьеру Андре начал в 1987 году, снявшись в клипе Милен Фармер. На его счету не только французские сериалы, фильмы и шоу, но и музыкальный альбом, а также работа в бухгалтерии и агентстве недвижимости. Сейчас в перерывах между съёмками в программе «Форт Боярд» он работает кассиром в Парижском метрополитене. Кроме Паспарту, в новой версии шоу «Форт Боярд» зрителей будет ждать ведущий Сергей Шнуров, а также 50 звёздных участников: Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алёна Шишкова, Мария Ивакова, Егор Дружинин, Эвелина Блёданс, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Анна Цуканова-Котт, Ника Вайпер, Михаил Шац, Алина Алексеева, Мария Погребняк, Валентина Мазунина, Таир Мамедов и многие другие. На пути к сокровищам форта героев ожидают тяжёлые испытания, в которых они встретятся со змеями, пауками и скорпионами, взлетят с помощью катапульты, проверят лёгкие под водой, почувствуют себя космонавтами, попадут в тёмный лабиринт и, конечно, разгадают головоломки от старца Фура. А помогут им в этом или помешают Паспарту со своим другом Пасмюраем, тюремщик Мистер Бу, самая сильная женщина форта Леди Бу и повар Вилли, который готовит несъедобные деликатесы. Первый эфир телеигры «Форт Боярд» на французском телевидении состоялся летом 1990 года, в данный момент идёт работа над юбилейным сезоном. Игра транслируется более чем в тридцати странах, всего было снято 1458 зарубежных выпусков. Местом съёмок приключенческого проекта стал одноимённый форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от французского города Ла-Рошель. По легенде, на протяжении двухсот лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. А чтобы её открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль. «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Премьера легендарного шоу — осенью на СТС!

