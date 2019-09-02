Команда Бузовой первой покорит «Форт Боярд» на СТС

22 сентября в 17:00 на СТС откроется сокровищница легендарного шоу «Форт Боярд», попасть в которую поможет ведущий Сергей Шнуров. В первом выпуске за золото форта поборются Ольга Бузова, Екатерина Кузнецова, Евгений Папунаишвили и ведущие СТС — Александр Рогов и Александр Белькович. Также среди героев обновлённой программы: Роза Сябитова, Виктория Боня, Анна Седокова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Эвелина Блёданс, Сергей Светлаков, Анна Цуканова-Котт, Валентина Мазунина, Алина Алексеева, Николай Соболев, Алёна Шишкова и другие актёры, комики, ведущие и блогеры. В новой версии известного шоу 50 звёздных участников прошли десятки испытаний в воздухе, воде и на суше, где столкнулись с самыми большими страхами. Так, до съёмок Ольга Бузова признавалась, что больше всего боится змей, которые в итоге преследовали её всю программу. В начале выпуска её команду встретил проводник Пасмюрай в компании змеи, а позже Ольга попала в темницу, которая была заполнена рептилиями. В последнем испытании телеведущая преодолела свой страх, перемещая одну змею за другой в поисках подсказки. На этом трудности героини не закончились: чтобы заполучить ключ, ей пришлось полетать на металлических качелях на тридцатиметровой высоте. Ольга Бузова: «Когда мы в детстве смотрели шоу, я закрывала глаза, потому что не представляла, как люди проходят все эти испытания. Так что, как я согласилась, не понимаю: я же такая трусиха, но, видимо, очень любопытная. И, конечно, это был невероятный опыт, который я запомню на всю жизнь». Самым возрастным участником проекта стала телеведущая и сваха Роза Сябитова, которой на съёмках шоу даже понадобилась помощь врача. В одном из испытаний она сделала неудачное движение рукой, упала в воду и ударилась боком. «Всё хорошо, — признавалась она после окончания съёмок. — Конечно, что вы ожидали: такие испытания трудно даются взрослой женщине пятидесяти семи лет». А для Эвелины Блёданс, Михаила Шаца и Екатерины Волковой участие в шоу «Форт Боярд» оказалось делом не новым. «Впервые была здесь пятнадцать лет назад, когда моему сыну было десять. Сейчас ему двадцать пять, и я снова здесь, — улыбается Эвелина. — И за это время я не полюбила пауков и скорпионов, так же панически боюсь высоты, не могу плавать под водой с открытыми глазами. Но, знаете, сюда тянет магнитом: это такое место, где хочется снова себя испытать». Несмотря на опыт, другой героине «со стажем» — актрисе Екатерине Волковой — тоже непросто давалось участие в шоу. В начале программы она пыталась разгадать загадку старца Фура, находясь в телефонной будке. Во время разговора на неё посыпались тараканы, жуки и мухи. Екатерина терпела, пока к ней не спустилась змея — её главная фобия. «Перед съёмками просила: всё что угодно, только не к змеям, — признавалась актриса. — Понимаю, что они не укусят, но как же ужасно они пахнут. Честно скажу, в прошлый раз было спокойнее, так как не знала, что меня ждёт. А сейчас очень и очень страшно». Одно из самых непредсказуемых испытаний под названием «Катапульта» досталось ведущим и продюсерам канала СТС — Александру Рогову и Сергею Светлакову. А главными покорительницами тигров, охраняющих сокровищницу, стали певица Юлия Ковальчук и блогер Айза Анохина, которые не побоялись хищников. А Юлии также пришлось плавать с крокодилами в замкнутом помещении, где периодически выключался свет. Юлия Ковальчук: «Видимо, мне пора менять профессию: из певицы в укротительницы тигров и крокодилов. Попрошусь к братьям Запашным. А если серьёзно, мне их советы помогли в испытании с тиграми: они меня научили, что в контакте с любым животным самое главное — это спокойствие. Я замирала, не двигалась и выжидала. Но больше меня напугали крокодилы. Особенно когда выключался свет, вдобавок я захлебывалась, и в этот момент меня ещё и покусывал кто-то из них. В такие моменты понимала, что ещё чуть-чуть и начнётся серьёзная паника. Приходилось останавливаться, чтобы восстановить дыхание». Подружиться с крокодилами пришлось и Анне Хилькевич. Сначала актриса отказывалась от испытания, но Сергей Шнуров уговорил её вернуться к хищникам. «Узнала, что я достаточно смелая и могу, когда надо, сконцентрироваться, — признавалась она после съёмок. — Плавать с крокодилами было неприятно, но хуже было, когда я чуть не захлебнулась. Воздуха нет, плыть не могу, воды наглоталась. А потом выключился свет, и меня накрыло: я испугалась, что навсегда останусь в кромешной тьме с крокодилами». По словам Анны, страшнее крокодилов оказалась телефонная будка старца Фура, которая летала в воздухе во время испытания. «Руки онемели, меня скрутило, я ничего не могла сделать, но при этом нужно было отгадывать загадку», — вспоминает она. Преодолевать сложнейшие испытания пришлось и коллеге Сергея Шнурова, солистке группы «Ленинград» — Флориде Чантурия. «Как только узнала, что Сергей стал ведущим шоу, сразу попросилась в проект. Так что я здесь по собственной воле: он не заставлял, — шутила певица. — Он не рассказывал, что меня ждёт, зато пообещал, что всё будет круто и бояться нечего». Кстати, на съёмках в качестве зрителя присутствовала и супруга шоумена Ольга Абрамова, которая старалась не попадать в объективы камер. К слову, первый эфир телеигры «Форт Боярд» на французском телевидении состоялся летом 1990 года. Игра транслируется более чем в тридцати странах, всего было снято 1458 зарубежных выпусков. Местом съёмок приключенческого проекта стал одноимённый форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от французского города Ла-Рошель. По легенде, на протяжении двухсот лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. А чтобы её открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.

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