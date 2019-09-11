Дети назвали Сергея Светлакова любимым актёром

Вчера в МДМ состоялась торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии «Дай пять!», организаторами которой выступили продюсерский центр Лины Арифулиной LA Group при поддержке Фонда президентских грантов и канал СТС, в эфире которого 15 сентября в 23:30 будет показана телеверсия вечера.

Почти 4 миллиона голосов отдали дети и подростки от 7 до 17 лет, выбирая лучших актёров, спортсменов, ведущих, музыкантов и блогеров на сайте www.highfiveawards.ru и в официальной группе «Дай пять!» в сети ВКонтакте.

В этом году статуэтки в виде плитки шоколада получили Сергей Светлаков и Аглая Тарасова, став лучшими актёрами, Ника Вайпер и Дмитрий Губерниев, которых назвали лучшими ведущими. Игорь Акинфеев и Евгения Медведева стали лучшими спортсменами, а Анастасия Ивлеева — любимым блогером.

По мнению юных телезрителей, самыми яркими исполнителями могут считать себя Клава Кока, TERNOVOY и RASA. Любимой песней стал хит «Шашлындос» группы ХЛЕБ, собравший 16 миллионов просмотров на ютубе, а любимым шоу — программа Мота «Добрая музыка клавиш». Кроме того, дети выбрали любимый фильм «Рубеж» и любимый мультфильм «Смешарики. Дежавю».

Кстати, в рамках премии также появилась специальная семейная номинация «Бабушка, дай пять!», в которой победила Галина Сергеевна Таболич из Москвы. Так, дети и подростки выкладывали в социальные сети совместные фотографии с бабушкой, рассказывая, почему именно она достойна звания лучшей.

В этот вечер перед юными гостями выступили: Клава Кока, MOLLY, Мот, ST, группы «Банд’Эрос» и «Дискотека Авария», RASA, TERNOVOY, Звонкий и другие. А поддержать коллег — номинантов премии — пришли: Глюк'oZa, Анна Хилькевич, Лиза Арзамасова, Эвелина Блёданс, Екатерина Стриженова, Николай Фоменко, Агата Муцениеце, Александр Незлобин, Андрей Рожков, Роман Юнусов, Александр Белькович, Никита Тарасов, Алексей Лукин и другие звёзды.

«Среди номинантов нашей премии были только те звезды, которые действительно интересны юной публике. Мы должны идти в ногу со временем, чтобы лучше понимать подрастающее поколение и их вкусовые предпочтения. Именно подростки будут определять завтрашнюю повестку дня, и именно они совсем скоро будут задавать основные тренды в кино, музыке, моде и искусстве», — отметила генеральный продюсер премии «Дай пять!» Лина Арифулина.

«Особенно приятно, что довольно юная по всем меркам премия "Дай пять!" уже успела занять свою нишу среди российских премий. За что, конечно, отдельное спасибо идейному вдохновителю и создателю проекта Лине Арифулиной. Надо отметить, что каждый год во всероссийском голосовании участвуют миллионы детей, которые выбирают своих героев. И сейчас мы снова наградили лучших из лучших по версии самых честных и маленьких телезрителей в стране, которые, на мой взгляд, и определяют будущее всего медиапространства», — добавляет генеральный продюсер телеканала СТС Антон Федотов.