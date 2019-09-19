«ДЕТСКИЙ ДОКТОР» начинает прием на Dомашнем!

На телеканале Dомашний премьера нового еженедельного медицинского шоу «Детский доктор», ведущим которого стал известный педиатр Михаил Волков, а его партнершей – мама троих детей Липа Тетерич.

В каждом выпуске программы на прием к Михаилу будут приходить несколько маленьких пациентов со своими родителями.

Михаил и Липа разберут самые частые случаи обращения к детскому врачу, расскажут о том, когда и почему надо бить тревогу, как предотвратить сезонные заболевания, а также развеют самые известные мифы из области педиатрии.

Не знаете, прививать ли ребенка от гриппа? Задаетесь вопросом, как уберечь его от сезонных простуд в школе или детском саду? Не понимаете, как приучить малыша к горшку? Столкнулись с проблемой, для которой у вашего участкового педиатра нет решения?

«Детский доктор» Михаил Волков поможет вашему ребенку расти здоровым и счастливым! А его соведущая Липа Тетерич поделится маленькими лайфхаками из своего опыта по воспитанию и закаливанию малышей.

Михаил Волков: «На телевидении сейчас много проектов, посвященных медицине и здоровью, но среди них практически нет детских. В нашей программе мы обсудим самые актуальные вопросы, чаще всего волнующие родителей. К нам придут реальные пациенты и мы поможем каждому из них. Дополнительное мнение компетентного специалиста лишним не бывает никогда, и, помните, болезнь проще предотвратить, чем вылечить!»

Липа Тетерич: «Медицина не стоит на месте, и сегодня все время появляются новые, более эффективные способы профилактики и лечения различных заболеваний. К сожалению, не везде врачи в курсе этого, и часто родителям маленьких пациентов приходиться искать информацию самостоятельно. В нашей программе они смогут узнать мнение одного из лучших педиатров страны и получить ответы на все свои самые важные вопросы».

Если у вас есть вопрос к детскому врачу, но вы не можете получить на него ответ, смело обращайтесь к «Детскому доктору» на Dомашний!