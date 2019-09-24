Дмитрий Нагиев встретился с мафиози и двойником

7 октября в 18:00 на канале СТС начнутся новые приключения друзей-поваров из комедийного сериала «СеняФедя» — спин-оффа «Кухни». В третьем сезоне им поможет экс-босс Дмитрий Нагиев, который и не подозревает, что рекламирует фудтрак бывших подчинённых и проводит для них мероприятие.

По сюжету Максим Галкин отказывается вести корпоратив компании Марины (Анна Бегунова), поэтому жена Сени (Сергей Лавыгин) срочно ищет новую кандидатуру. Федя (Михаил Тарабукин) обещает договориться с бывшим боссом Дмитрием Нагиевым, но тот не берёт трубку. Чтобы спасти корпоратив и Марину от увольнения, друзья решают найти двойника шоумена. Казалось бы, план отличный, только на празднике появляется друг Нагиева, который узнаёт о подмене и рассказывает о махинациях самому актёру.

В новой серии Дмитрий Нагиев устраивает разнос экс-подчинённым, готовится к роли Остапа Бендера и запирает двойника в холодильнике. «Сейчас из этого двойника тройника сделаю», — негодует он. Также актёр попадает в фантазию Сени и Феди, которые представляют себя мафиози — Доном Федорио и Доном Арсенио. Как раз у них Нагиев вымаливает хоть какую-то роль, например, Чебурашки на детском утреннике. «Мне сказали, всё, Димочка, время лысых прошло. Я говорю, куда хотите и откуда хотите, пересажу волосы», — жалуется актёр по сюжету. Кстати, двойника Нагиева по сценарию находят именно в центре пересадки волос: счастливчика стригут налысо, одевают в дорогие костюмы и учат манерам звезды.

Антон Федотов, генеральный продюсер канала СТС: «Кроме звёздных камео, в новом сезоне будет много фантазий, пародий и экшна. Погони, перестрелки, драки — мы решили добавить к юмору дух блокбастеров и усилить новые серии динамичными сценами. Ведь смотреть на двух раздолбаев, которые мнят себя героями боевика, довольно забавно».

Так, в новых сериях Сеня и Федя поймают вора, вычислят убийцу, попробуют себя в стендапе и попадут в фантазии-пародии на легендарные фильмы и сериалы, в числе которых «Шерлок», «Настоящий детектив» и «Собачье сердце».