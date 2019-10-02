Михаил Галустян и Сергей Светлаков воссоединятся на СТС

Популярный комик Михаил Галустян подписал эксклюзивный контракт с телеканалом СТС и вместе со своим давним соратником Сергеем Светлаковым стал ведущим нового комедийного шоу «Русские не смеются», которое соберёт в одной студии самых смешных и самых серьёзных людей со всей страны. Возвращение дуэта Сергея Светлакова и Михаила Галустяна станет одним из самых долгожданных камбэков сезона. Партнёры не снимались вместе восемь лет, но в этом году Галустян участвовал в импровизационном шоу «Слава богу, ты пришёл!», судьей и продюсером которого выступал Светлаков. Михаил Галустян: «Я с радостью присоединяюсь к команде СТС — канала, который любит и смотрит моя семья. Мне нравятся творческие эксперименты, и в планах у нас много самых разных проектов, от шоу и сериалов, до кино. И первым из них станет «Русские не смеются». С удовольствием поддержу своего друга Сергея и впервые в своей телекарьере выступлю в роли соведущего». В студии шоу «Русские не смеются» сойдутся два противоборствующих лагеря: артистам-любителям предстоит рассмешить скупых на эмоции зрителей, а им в свою очередь — не рассмеяться. Деньги достанутся тем, кто лучше справится со своей задачей. Сергей Светлаков: «Новое шоу — это противостояние народных талантов и нашей угрюмой ментальности. Кто, как не Миша, сможет добавить этой битве задорного огонька и армянского обаяния. И кому, как не человеку с фамилией Галустян, вести шоу «Русские не смеются». Мы прошли вместе кавээновские огонь, воду и телевизионные трубы, поэтому с ним мне нестрашно пускаться в восьмисерийное плавание». Зрителями каждого выпуска в зале будут 250 человек, но только четверо самых серьёзных из них сразятся с комиками за 1 миллион рублей. В начале программы «несмеяны» получат на счет 25 000 рублей, которые они смогут как преумножить, так и потерять, если проявят эмоции. Следить за их появлением будет система распознавания лиц Smile Cam, а поддерживать «несмеян» в их борьбе с комиками — Александр Незлобин. По словам Александра, шоу «Русские не смеются» должно опровергнуть стереотип об угрюмых русских: «Есть мнение, что наша страна больше про грусть и печаль. Об этом говорят и наши русские поговорки: "Смех без причины — признак дурачины", "Кто в пятницу смеётся, тот в воскресенье плачет"... Мы решили глубоко погрузиться в эту тему и доказать, что наш народ всё-таки умеет смеяться. Надеемся, зрителям понравится свежий формат и в России появится больше улыбающихся людей».

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