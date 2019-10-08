«В одну реку дважды»: любовь, вопреки всему

На телеканале Dомашний завершились съемки 4-серийной остросюжетной мелодрамы «В одну реку дважды». Режиссером проекта выступил Михаил Кабанов. Главные роли в картине исполнили Мария Шумакова и Дмитрий Паламарчук.

После гибели дочери Ирина (Мария Шумакова) и Александр (Дмитрий Паламарчук) не смогли справиться с горем и развелись. Ирина вышла замуж за друга Саши – бизнесмена Игоря (Степан Бекетов), Саша тоже устроил свою жизнь с другой женщиной. Но время не лечит, и бывшие супруги встречаются каждый год, чтобы вспоминать малышку. Постепенно Ирина понимает, что любит бывшего мужа, и он тоже не может без нее жить. Тайком они начинают изменять своим супругам, влюбляясь заново все больше…

Смогут ли они преодолеть ошибки прошлого и создать семью заново или останутся с супругами? Кого выберет Ирина – первую любовь или поддержавшего ее в трудную минуту Игоря?...

Узнаем скоро на Dомашнем!

Мария Шумакова, Ирина: «После трагедии моя героиня заново учится быть счастливой. Спасением для нее становится любовь, которая сильнее смерти, разлуки и общепринятых правил».

Виктор Паламарчук: «Наш фильм – почти философская притча. История о людях, которые, потеряв свое дитя, начинают терять и себя, свою семью. Отношения портятся, они расстаются, но та любовь, что изначально жила между ними и крепко их соединяла, дает им возможность возродиться, как птице Феникс».

