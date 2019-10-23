Елена Летучая открыла зоопарк в автосалоне

11 ноября в 19:00 на СТС выходит долгожданное продолжение комедийного хита «Ивановы-Ивановы». В новых сериях главные герои в исполнении Сергея Бурунова, Михаила Трухина, Анны Уколовой, Александры Флоринской, Семёна Трескунова и Алексея Лукина открывают модный бутик, создают контактный зоопарк и приглашают Елену Летучую вести презентацию воронежского автосалона. По сюжету, пока светская львица готовится к выступлению, предприимчивый Лёша Иванов (Михаил Трухин) организовывает внутри автосалона контактный зоопарк. Вырвавшись из-под контроля, животные разбегаются и пугают телеведущую, которая в страхе взбирается на капот автомобиля. На съёмках Летучую встретили енот, баран, крысы и даже рысь. Правда, Елена признавалась, что её не пугают такие «партнёры»: «Это не змеи и не волки, так что не страшно. Вообще я очень люблю животных, единственно, боялась, что меня покусают. Но, в целом, здорово принимать участие в проекте, который мне самой нравится. И здесь я играю красивую, властную и высокомерную звезду из Москвы, которая к тому же примерит совсем не свойственный ей наряд местных дизайнеров». В новой серии Елена появится в вульгарном платье с леопардовым принтом из воронежского бутика Полины и Лиды Ивановых (Александра Флоринская и Анна Уколова). По словам ведущей, сама бы она никогда не выбрала такой наряд, но тоже, как и в сериале, находит интересные вещи в командировках: «Я фанат брендов, лично мониторю новых дизайнеров, будь они из России, Америки, откуда угодно. И, конечно, стараюсь поддерживать отечественного производителя. Чаще всего ищу интересное видение себя в новых вещах, поэтому неважно — Воронеж это или Москва. Бывали случаи в командировках, когда я попадала в местные магазины и находила то, что давно искала». Кроме Елены Летучей, в четвёртом сезоне «Ивановых-Ивановых» появится Лиза Арзамасова, впервые сыгравшая в проекте СТС после хита «Папины дочки». В продолжении сериала ей досталась роль сексуальной аспирантки Анастасии, в которую влюбляется студент Ваня Иванов (Алексей Лукин). «Конечно, мне приятно вернуться на родной канал да ещё и сниматься в сериале, который зрители очень любят», — признавалась актриса. По словам Фёдора Стукова, режиссера нового сезона «Ивановых-Ивановых», участие в сериале станет испытанием для Лизы: «К нам вернулась "папина дочка", легенда канала СТС, для которой мы приготовили сюрприз: Лиза появится в очень необычном качестве. К слову, испытания ожидали не только её: я и сам себя чувствовал новорождённым, которому предстояло стать членом семьи Ивановых». Породнится ли героиня Лизы Арзамасовой с Ивановыми и чем закончатся воронежские приключения Елены Летучей, зрители СТС узнают уже 11 ноября.

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