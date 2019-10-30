Бондарчук позвал Нагиева в свой новый проект

2 декабря в 19:00 канал СТС откроет зимний сезон новым комедийным сериалом «Кухня. Война за отель» — долгожданным продолжением знаменитой франшизы. В битву за курортный отель New Eleon вступят любимые герои в исполнении Дмитрия Нагиева, Дмитрия Назарова, Елены Ксенофонтовой, Григория Сиятвинды, Валерии Федорович, Михаила Башкатова, Ольги Кузьминой, Виктора Хориняка и других актёров. В одной из серий поклонников «Кухни» ждёт сюрприз: появление в кадре Фёдора Бондарчука. По сюжету он специально прилетает в Сочи к Дмитрию Нагиеву, чтобы уговорить его сняться в своем новом проекте. Шоумен и не думает соглашаться, чем выводит из себя обычно спокойного режиссёра: «Да за эту роль Безруков бьётся! А Пашу Деревянко помнишь? Маленький Паша на три сантиметра подрос, чтобы её получить. А я всем говорю, что это роль Нагиева. А тебе эта роль не нравится?» По признанию Федора Бондарчука, который выступил одним из продюсеров новой «Кухни», он и в жизни оказался в похожей ситуации: «Перед началом съёмок я звонил Дмитрию, чтобы уговорить его сыграть у нас». Сцены с его участием снимали в масштабных декорациях, построенных в Подмосковье, а основные натурные съёмки проходили в Красной Поляне. Именно там по сюжету находятся владения Нагиева — туристический комплекс «Курортище». В кадре зрители увидят местные красоты: хребет Аибга, горный каньон Псахо, реку Мзымта, серпантины и другие природные объекты. «В Красной Поляне чудесно! Такая фактура только придаст нашему проекту шарма, колорита и новых красок», — восхищалась Елена Ксенофонтова, чья героиня Элеонора ведёт с шоуменом войну за отель, на который он положил глаз. В перерывах между съёмками актриса не только осмотрела окрестности, но и спустилась по стальному канату с высоты 2 000 метров со скоростью 80 километров в час. «Впечатлений масса! — вспоминает Елена. — Я бы прокатилась ещё раз! До этого я летала на воздушном шаре и параплане, так что экстрим — это моя история». Коллеги Елены также проводили свободное время с пользой: Дмитрий Назаров с супругой Ольгой прокатились на канатной дороге, к вершинам гор поднималась и его экранная дочка Валерия Федорович. Кстати, исполнители главных ролей поселились в пятизвёздочном отеле, который находится на высоте 960 метров над уровнем моря. А к соседним отелям художники пристроили декорации фасадов отеля New Eleon и казино Нагиева, которые по сюжету стоят напротив друг друга. С этой целью в Сочи из Москвы приехали две фуры с оборудованием, декорациями, реквизитом и костюмами — каждая с объёмом кузова в 86 кубометров. «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 2 декабря — премьера на СТС! Понедельник — четверг, 19:00 Потерпев фиаско в гостиничном бизнесе и попрощавшись с отелем Eleon, Элеонора уединяется в Тоскане. Всё меняется, когда виновный в её банкротстве экс-жених Дмитрий Нагиев приступает к строительству грандиозного комплекса «Курортище» в Сочи. Чтобы отомстить шоумену за все обиды, Элеонора покупает гостиницу, на которую положил глаз Нагиев, нанимает бывшего мужа, шеф-повара Виктора Баринова, их дочку Катю и управляющего Михаила Джековича. Вместе они искусственно раздувают престижность и фешенебельность нового отеля, заманивают в него суперзвёзд и всеми силами скрывают убыточность заведения. И всё это, чтобы вернуть Элеонору в ряды лучших отельеров и за большие деньги продать Нагиеву отель, купленный за бесценок.

См. также новости:

«КУХНЯ» ПРИГОТОВИЛА ПРОДОЛЖЕНИЕ

Франшиза «Кухня» отметит 5-летие фильмом «Кухня. Последняя битва»

СТС КУХНЯ БОЛЬШОЙ ФИНАЛ

Интересные факты о главном ресторане сериала СТС «Кухня»

Участвуй в конкурсе в Казани!

Теги: Кухня