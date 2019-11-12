На телеканале Dомашний премьера 4-серийной остросюжетной мелодрамы режиссера Киры Ангелиной «Моя чужая дочка». Главные роли в картине исполняют Анна Здор, Максим Радугин и Илья Соколовский. Анна и ее муж Сергей, успешный антиквар, готовятся стать родителями. В это же время в его магазин поступают редкие драгоценности: сапфиры стоимостью в несколько миллионов долларов. Внезапно Сергей умирает от остановки сердца, а у Анны от переживаний случается выкидыш. После случившегося Олег, партнер мужа по бизнесу, предлагает ей свою поддержку. Справившись с горем, Анна хочет усыновить ребенка из детдома -

8-летнюю «проблемную» Галю, от которой все отказались. Единственный, кто может найти подход к девочке, – следователь Андрей, который расследует смерть мужа Анны, уверяя, что это … убийство. Анна Здор: «На мой взгляд, это история – о борьбе с судьбой. В любой ситуации не стоит сдаваться и опускать руки. Никакое горе не может разрушить жизнь. Ну и еще в нашем фильме очень интригующий сюжет – здесь и детектив, и романтика, и историческая линия, и взаимоотношения между родителями и детьми. Каждый зритель найдет в нем то, что ему понравится». Илья Соколовский: «Мой герой Андрей расследует убийство мужа главной героини. Он старается подыскать ключик к приемной дочке Анны, и постепенно сближается с ней. Тогда и Анна вдруг видит в нем не просто следователя, но мужчину, которого не хватает в ее семье. Кроме знакомых каждому семейных проблем, в картине есть некая мистическая тайна, разгадку которой зрители узнают лишь в финале». Максим Радугин: «Мой герой проходит испытание большими деньгами. Вернее, не проходит. В погоне за свободой и размахом он утратил в себе человека. И, как все жадные люди, изначально был обречен на провал. Но я люблю играть отрицательных персонажей, особенно таких – с двойным дном. Когда с виду – обаятельный человек, такой одуванчик с кудряшками, а на деле – мерзавец». Режиссер-постановщик: Кира Ангелина В ролях: Анна Здор, Максим Радугин, Илья Соколовский и другие. Производство: Аквилон медиа Количество серий: 4 Хронометраж: 48 минут

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