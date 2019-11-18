«Меня зовут Саша» 29 ноября в 19:00 на Dомашнем!

На телеканале Dомашний – премьера 4-серийной мелодрамы «Меня зовут Саша» режиссера Киры Ангелиной, главные роли в которой исполнили Евгения Вайс, Артем Карасев и Владимир Гориславец.

Студентка мединститута Саша встречалась с женатым парнем и забеременела. Любимый мужчина потребовал избавиться от ребенка.

Решив начать жизнь с чистого листа, Саша села на автобус до Москвы. На местах рядом с ней оказалась молодая пара – Миша и Вера. Приятное знакомство прервала страшная авария... Вера погибла, а Мишу и Сашу доставили в одну больницу.

Когда Саша пришла в себя, то узнала, что Миша в коме, а ее все принимают за погибшую Веру…

Признается ли Саша в своем обмане? Что будет, когда явится настоящий отец ее ребенка? И что скажет Миша, когда придет в себя и увидит свою случайную попутчицу? ...

Артем Карасев, Миша: «У моего героя особый путь. Он идет против воли своего властного и богатого отца, выбрав в невесты простую девушку. Мне близка эта его принципиальность, умение отстаивать свою точку зрения до конца. Хотя, принимая это решение, он не знает, что это лишь первая ступенька на пути к настоящему счастью. Судьба часто дает нам то, что нам на самом деле нужно, хотя мы об этом и не догадываемся».

Режиссер-постановщик: Кира Ангелина

В ролях: Евгения Вайс, Артем Карасев, Владимир Гориславец, Ксения Щербакова и др.

Производство: Аквилон МЕДИА

Количество серий: 4

Хронометраж: 48 минут